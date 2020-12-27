​«Ювентус» может вернуть Льоренте или Дзадзу

«Ювентус» ищет футболиста на позицию классического центрального нападающего, поскольку в настоящий момент в распоряжении Андреа Пирло есть только один игрок такого плана – Альваро Мората.

Как сообщает Tuttosport, «старая синьоры» рассматривает двух своих бывших футболистов. Речь идёт о Фернандо Льоренте, выступающем за «Наполи», и Симоне Дзадзе, защищающем цвета «Торино». Ещё одним вариантом для «Ювентуса» является Леонардо Паволетти из «Кальяри».

Отмечается, что туринцы могут подписать нападающего только по низкой трансферной стоимости.