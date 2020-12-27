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​«Ювентус» может вернуть Льоренте или Дзадзу

27 Декабря 2020, 16:34,

Global Look Press

«Ювентус» ищет футболиста на позицию классического центрального нападающего, поскольку в настоящий момент в распоряжении Андреа Пирло есть только один игрок такого плана – Альваро Мората.

Как сообщает Tuttosport, «старая синьоры» рассматривает двух своих бывших футболистов. Речь идёт о Фернандо Льоренте, выступающем за «Наполи», и Симоне Дзадзе, защищающем цвета «Торино». Ещё одним вариантом для «Ювентуса» является Леонардо Паволетти из «Кальяри».

Отмечается, что туринцы могут подписать нападающего только по низкой трансферной стоимости.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Фернандо Льоренте, Трансферы футбола - зима 2021, Симоне Дзадза, Леонардо Паволетти
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