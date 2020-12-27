​Филиппо Индзаги: «Матч против «Милана» не будет обычным»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался по поводу предстоящего матча против «Милана» в чемпионате Италии, который пройдёт 3 января.

«Матч против «Милана» не будет обычным, хотя столкнуться с моим братом было сложнее», - сказал Индзаги La Gazzetta dello Sport.

«Я рад за «Милан». Думаю, они смогут претендовать на титул Серии А до самого конца сезона. Я рад за фанатов «Милана», которые навсегда останутся в моём сердце. Уверен, каждую неделю они следят за результатами «Беневенто», - отметил Филиппо.

Отметим, что недавно «Беневенто» Филиппо Индзаги сыграл вничью с «Лацио» Симоне Индзаги – 1:1.