Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Филиппо Индзаги: «Матч против «Милана» не будет обычным»

27 Декабря 2020, 15:19,

Global Look Press

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги высказался по поводу предстоящего матча против «Милана» в чемпионате Италии, который пройдёт 3 января.

«Матч против «Милана» не будет обычным, хотя столкнуться с моим братом было сложнее», - сказал Индзаги La Gazzetta dello Sport.

«Я рад за «Милан». Думаю, они смогут претендовать на титул Серии А до самого конца сезона. Я рад за фанатов «Милана», которые навсегда останутся в моём сердце. Уверен, каждую неделю они следят за результатами «Беневенто», - отметил Филиппо.

Отметим, что недавно «Беневенто» Филиппо Индзаги сыграл вничью с «Лацио» Симоне Индзаги – 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Филиппо Индзаги, Беневенто
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола