Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Газидис: «Ещё не обсуждали с Ибрагимовичем продление контракта»

27 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался по поводу будущего 39-летнего форварда Златана Ибрагимовича, чей контракт истекает в конце сезона.

«Мы ещё не обсуждали с Ибрагимовичем продление контракта. Это будет не только решение клуба, но и его решение. Он особенный человек с незаурядными качествами и большим умом. Это сочетание даёт ему огромную силу во всём, что он делает.

Мы пытались подписать Ибрагимовича в январе 2019 года, но тогда он отказал нам, сказав, что история с «Лос-Анджелес Гэлакси» ещё не закончена. Ибрагимович стимулирует команду к прогрессу. Он призывает каждого игрока отдаваться сильнее, и каждый принимает этот вызов», - сказал Газидис в интервью La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Иван Газидис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола