​Газидис: «Ещё не обсуждали с Ибрагимовичем продление контракта»

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался по поводу будущего 39-летнего форварда Златана Ибрагимовича, чей контракт истекает в конце сезона.

«Мы ещё не обсуждали с Ибрагимовичем продление контракта. Это будет не только решение клуба, но и его решение. Он особенный человек с незаурядными качествами и большим умом. Это сочетание даёт ему огромную силу во всём, что он делает.

Мы пытались подписать Ибрагимовича в январе 2019 года, но тогда он отказал нам, сказав, что история с «Лос-Анджелес Гэлакси» ещё не закончена. Ибрагимович стимулирует команду к прогрессу. Он призывает каждого игрока отдаваться сильнее, и каждый принимает этот вызов», - сказал Газидис в интервью La Gazzetta dello Sport.