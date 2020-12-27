​Ибрагимович: «Победа – мой наркотик»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своего отношения к работе.

«Победа – мой наркотик. Это трудно объяснить, но когда я на поле, я должен побеждать. Любой ценой. Всегда. У меня 95% побед на тренировках, в тренировочных матчах. Это не обман. Да, я иногда проигрываю, но это случается нечасто. Я зациклен на победах, возможно, даже слишком», - рассказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вот уже более месяца Ибрагимович находится в лазарете. Тем не менее, он входит в число лучших бомбардиров Серии А, забив десять голов в шести матчах текущего чемпионата.