Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ибрагимович: «Победа – мой наркотик»

27 Декабря 2020, 13:49,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своего отношения к работе.

«Победа – мой наркотик. Это трудно объяснить, но когда я на поле, я должен побеждать. Любой ценой. Всегда. У меня 95% побед на тренировках, в тренировочных матчах. Это не обман. Да, я иногда проигрываю, но это случается нечасто. Я зациклен на победах, возможно, даже слишком», - рассказал Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вот уже более месяца Ибрагимович находится в лазарете. Тем не менее, он входит в число лучших бомбардиров Серии А, забив десять голов в шести матчах текущего чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола