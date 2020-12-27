Президент «Наполи»: «Пускай Пирло занимается своей работой»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался по поводу заявления главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

После принятия решения о необходимости переиграть матч «Ювентус» - «Наполи», в котором неаполитанцам изначально засчитали техническое поражение за неявку, Пирло заявил, что ему жаль команды, которые проводили матчи Серии А, несмотря на заражения коронавирусом ряда футболистов.

«Пускай Пирло занимается своей работой. Комментировать постановления государства должны представители клуба и глава отдела коммуникаций. Пирло не юрист, он не знает процедур, которые привели к такому решению. Ошибка Федерации футбола Италии была исправлена. Я считаю, что всё соответствует принципам справедливости», - сказал де Лаурентис Radio Capital.