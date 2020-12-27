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​Ибрагимович назвал единственного футболиста, который лучше него

27 Декабря 2020, 13:27,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport назвал единственного футболиста, который сильнее него.

«Лучшим футболистом всех времён является Диего Марадона. Он единственный, кто лучше меня», - высказался Ибрагимович.

Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни двадцать пятого ноября в возрасте шестидесяти лет. На протяжении своей карьеры аргентинец показывал выдающийся футбол. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира со сборной Аргентины. В четвертьфинальном матче того турнира Диего забил два известнейших гола, которые называют «рукой Бога» и «голом столетия».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Диего Марадона
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