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​«Ювентус» отказался продать Куадрадо китайским клубам

27 Декабря 2020, 12:29,

Global Look Press

Универсальный футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо привлёк внимание клубов из Китая. Как сообщает Calcio Mercato, китайские клубы связывались со «старой синьорой», чтобы обсудить возможность трансфера колумбийского игрока в зимнее трансферное окно. Тем не менее, туринцы дали понять, что Куадрадо не продаётся.

Хуан Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. Туринцы дважды арендовали колумбийца у «Челси», а в 2017 году выкупили права на футболиста. Куадрадо провёл за «старую синьору» 200 матчей, в которых забил семнадцать голов и отдал сорок четыре результативных паса партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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