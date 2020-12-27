​«Ювентус» отказался продать Куадрадо китайским клубам

Универсальный футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо привлёк внимание клубов из Китая. Как сообщает Calcio Mercato, китайские клубы связывались со «старой синьорой», чтобы обсудить возможность трансфера колумбийского игрока в зимнее трансферное окно. Тем не менее, туринцы дали понять, что Куадрадо не продаётся.

Хуан Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. Туринцы дважды арендовали колумбийца у «Челси», а в 2017 году выкупили права на футболиста. Куадрадо провёл за «старую синьору» 200 матчей, в которых забил семнадцать голов и отдал сорок четыре результативных паса партнёрам.