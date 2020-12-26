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Мальдини: «У Пиоли много качеств великого тренера»

26 Декабря 2020, 23:34,

Depositphotos

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о выступлениях команды и главном тренере Стефано Пиоли.

На текущий момент именно «россонери» занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Я счастлив тем, как играет команда. Это то, чего мы хотели и хотим от наших футболистов.

Пиоли? Думаю, у него есть много качеств великого тренера. У нас очень открытые отношения, мы всё рассказываем друг другу. Это единственный способ добиться хороших результатов», - рассказал Мальдини в интервью Rai Sports.

Ближайший матч «Милан» проведёт 3 января против «Беневенто».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Паоло Мальдини
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