Мальдини: «У Пиоли много качеств великого тренера»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о выступлениях команды и главном тренере Стефано Пиоли.

На текущий момент именно «россонери» занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Я счастлив тем, как играет команда. Это то, чего мы хотели и хотим от наших футболистов.

Пиоли? Думаю, у него есть много качеств великого тренера. У нас очень открытые отношения, мы всё рассказываем друг другу. Это единственный способ добиться хороших результатов», - рассказал Мальдини в интервью Rai Sports.

Ближайший матч «Милан» проведёт 3 января против «Беневенто».