Мальдини: «У Пиоли много качеств великого тренера»

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26 Декабря 2020, 23:34,
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поговорил о выступлениях команды и главном тренере Стефано Пиоли.
На текущий момент именно «россонери» занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
«Я счастлив тем, как играет команда. Это то, чего мы хотели и хотим от наших футболистов.
Пиоли? Думаю, у него есть много качеств великого тренера. У нас очень открытые отношения, мы всё рассказываем друг другу. Это единственный способ добиться хороших результатов», - рассказал Мальдини в интервью Rai Sports.
Ближайший матч «Милан» проведёт 3 января против «Беневенто».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Стефано Пиоли, Паоло Мальдини