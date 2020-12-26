Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Руководство «Милана» продвинулось в переговорах с полузащитником команды Хаканом Чалханоглу. Как сообщает в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, стороны близки к продлению трудового соглашения до 2024-го года.

26-летний футболист будет зарабатывать 3,5 миллиона евро по условиям нового контракта. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу провел 14 поединков, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

По итогам 14 туров Серии А «россонери» набрали 34 балла и лидируют в турнирной таблице.