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Агент: «Мартинеса всё устраивает в «Интере»

26 Декабря 2020, 14:38,

Global Look Press

Форвард Лаутаро Мартинес доволен своим нынешним положением в миланском «Интере». Об этом рассказал агент игрока Бето Яке.

«Кто-то говорит, что Лаутаро близок к переходу в каталонскую «Барселону». Однако сейчас его все устраивает в «Интере». Здесь он растет и совершенствуется. У Мартинеса большой потенциал, он может стать лидером любой команды.

Как долго он будет играть за «Интер»? У него еще три года по контракту. Лаутаро пока всем доволен», - приводит слова агента intermediolan.

В текущем сезоне итальянской Серии А 23-летний нападающий сыграл 14 поединков, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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