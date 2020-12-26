Агент: «Мартинеса всё устраивает в «Интере»

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26 Декабря 2020, 14:38,
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Форвард Лаутаро Мартинес доволен своим нынешним положением в миланском «Интере». Об этом рассказал агент игрока Бето Яке.
«Кто-то говорит, что Лаутаро близок к переходу в каталонскую «Барселону». Однако сейчас его все устраивает в «Интере». Здесь он растет и совершенствуется. У Мартинеса большой потенциал, он может стать лидером любой команды.
Как долго он будет играть за «Интер»? У него еще три года по контракту. Лаутаро пока всем доволен», - приводит слова агента intermediolan.
В текущем сезоне итальянской Серии А 23-летний нападающий сыграл 14 поединков, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес