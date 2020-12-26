Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Видаль: «Цель «Интера» - скудетто»

26 Декабря 2020, 13:00,

Global Look Press

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль поведал о цели команды на нынешний сезон чемпионата Италии.

«Наша цель - скудетто. Не боюсь об этом говорить. Нам необходимо много работать, двигаться от игры к игре.

У «Интера» новый проект, много талантливой молодежи, которая голодна до побед. Неудача в Лиге чемпионов нас огорчила, однако у нас есть важные цели в Италии. Нам нужно показать свой максимум», - цитирует чилийца издание La Gazzetta dello Sport.

После 14 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
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Комментарии (1)
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Underdog
26 Декабря 2020, 13:14

С тобой вряд ли. Сколько еще раз он подставит Интер

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