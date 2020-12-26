«Атлетико» по-прежнему хочет купить Руиса

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26 Декабря 2020, 12:51,
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Хавбек Фабиан Руис, правами на которого владеет «Наполи», по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Атлетико». Об этом информирует издание Mundo Deportivo.
Согласно данным источника, руководство «матрасников» может предпринять попытку заполучить 24-летнего испанского полузащитника в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руис провел 12 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Действующее трудовое соглашение полузащитника с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Фабиан Руис