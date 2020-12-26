Лукаку - лучший бомбардир турниров УЕФА в 2020 году

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим голеадором турниров под эгидой УЕФА в 2020-м году. На счету 27-летнего бельгийского нападающего 16 забитых мячей.

Ромелу забивал во всех шести играх плей-офф минувшего розыгрыша Лиги Европы, а также в финальной встрече с «Севильей». На групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов бельгиец оформил по дублю в обоих поединках с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. За сборную Бельгии он забил пять мячей.

Вторым в этом рейтинге стал норвежский нападающий Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию». Третьим стал форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа.