«Ренн» может досрочно вернуть Ругани в «Ювентус»

Защитник Даниэле Ругани, ныне выступающий на правах аренды за французский «Ренн», может досрочно вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщает издание Footmercato.

Источник рапортует, что руководство французского клуба недовольно состоянием 28-летнего итальянского защитника. Игрок пропустил много матчей из-за проблем со здоровьем.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Даниэле принял участие лишь в одном поединке. Арендное соглашение Ругани с «Ренном» рассчитано до лета 2021-го года.

По итогам 17 туров чемпионата Франции «красно-чёрные» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет пять баллов.