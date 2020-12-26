Эрнандес: «Хочу стать лучшим левым защитником мира»

Фланговый защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о своей цели в футбольной карьере.

«Не знаю, являюсь ли я сейчас лучшим защитником мира на своей позиции. Но могу сказать точно, что работаю каждый день для того, чтобы стать лучшим левым защитником мирового футбола», - передает слова 23-летнего футболиста издание AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эрнандес принял участие в 13 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам 14 туров Серии А «россонери» набрали 34 балла и занимают первое место в турнирной таблице.