Эрнандес: «Хочу стать лучшим левым защитником мира»

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26 Декабря 2020, 10:24,
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Фланговый защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о своей цели в футбольной карьере.
«Не знаю, являюсь ли я сейчас лучшим защитником мира на своей позиции. Но могу сказать точно, что работаю каждый день для того, чтобы стать лучшим левым защитником мирового футбола», - передает слова 23-летнего футболиста издание AS.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эрнандес принял участие в 13 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
По итогам 14 туров Серии А «россонери» набрали 34 балла и занимают первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Тео Эрнандес