Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Эль-Шаарави может вернуться в Италию

26 Декабря 2020, 09:31,

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Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави, выступающий в чемпионате Китая за «Шанхай Шэньхуа», может вернуться в Европу. Об этом информирует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 28-летнего игрока проявляют клубы Серии А. Подписать Эль-Шаарави хотят столичная «Рома» и «Фиорентина». Переход может быть оформлен в грядущее зимнее трансферное окно.

Стефан выступает в Китае с 2019-го года. Его контракт с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан еще на два года.

В текущем сезоне нападающий сыграл шесть поединков, в которых не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Стефан Эль-Шаарави
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