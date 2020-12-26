Эль-Шаарави может вернуться в Италию

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26 Декабря 2020, 09:31,
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Итальянский форвард Стефан Эль-Шаарави, выступающий в чемпионате Китая за «Шанхай Шэньхуа», может вернуться в Европу. Об этом информирует издание Calciomercato.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 28-летнего игрока проявляют клубы Серии А. Подписать Эль-Шаарави хотят столичная «Рома» и «Фиорентина». Переход может быть оформлен в грядущее зимнее трансферное окно.
Стефан выступает в Китае с 2019-го года. Его контракт с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан еще на два года.
В текущем сезоне нападающий сыграл шесть поединков, в которых не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Стефан Эль-Шаарави