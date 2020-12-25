​Почеттино может попытаться подписать Дибалу для «ПСЖ»

|
25 Декабря 2020, 23:25,
|
|
Ожидается, что в ближайшее время Маурисио Почеттино будет представлен как главный тренер «ПСЖ». На этой должности аргентинский специалист сменит Томаса Тухеля, с которым боссы парижского клуба решили расстаться, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Для своей новой команды Почеттино может попытаться подписать нападающего Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato. Форвард пока не договорился с «Ювентусом» о продлении контракта. Туринцы делали предложение, однако оно не устроило футболиста.
Действующее трудовое соглашение Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до конца июня 2022 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, ПСЖ, Маурисио Почеттино, Пауло Дибала