​Почеттино может попытаться подписать Дибалу для «ПСЖ»

Ожидается, что в ближайшее время Маурисио Почеттино будет представлен как главный тренер «ПСЖ». На этой должности аргентинский специалист сменит Томаса Тухеля, с которым боссы парижского клуба решили расстаться, несмотря на выход в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Для своей новой команды Почеттино может попытаться подписать нападающего Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato. Форвард пока не договорился с «Ювентусом» о продлении контракта. Туринцы делали предложение, однако оно не устроило футболиста.

Действующее трудовое соглашение Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до конца июня 2022 года.