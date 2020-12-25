​Коваленко станет конкурентом Миранчука в «Аталанте»

Украинский полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Goal.com, футболист «Шахтёра» уже согласовал контракт с «Аталантой». 24-летний хавбек переедет в Бергамо летом на правах свободного агента, хотя не исключено, что клуб попытается выкупить Коваленко у «горняков» по небольшой цене уже зимой.

В одиннадцати матчах сезона 2020/2021 Виктор Коваленко забил за «Шахтёр» четыре гола.

В «Аталанте» Виктор Коваленко станет конкурентом российского футболиста Алексея Миранчука – украинец тоже выступает на позиции атакующего полузащитника.