Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Коваленко станет конкурентом Миранчука в «Аталанте»

25 Декабря 2020, 21:40,

Шахтёр

Украинский полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает Goal.com, футболист «Шахтёра» уже согласовал контракт с «Аталантой». 24-летний хавбек переедет в Бергамо летом на правах свободного агента, хотя не исключено, что клуб попытается выкупить Коваленко у «горняков» по небольшой цене уже зимой.

В одиннадцати матчах сезона 2020/2021 Виктор Коваленко забил за «Шахтёр» четыре гола.

В «Аталанте» Виктор Коваленко станет конкурентом российского футболиста Алексея Миранчука – украинец тоже выступает на позиции атакующего полузащитника.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Виктор Коваленко
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