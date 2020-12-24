Ибрагимович – о коронавирусе: «В какое-то время я начал разговаривать с домом и обращался к стенам по именам»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как переболел коронавирусом.

«Когда я только заразился коронавирусом, то находился в спокойствии. Я был заинтригован, хотел увидеть, как всё будет проходить. У меня болела голова, не сказать, что очень сильно, но это меня раздражало. Было довольно-таки сложно, потому что я потерял вкус. Я был очень зол, потому что мне приходилось сидеть дома, я не мог выйти на улицу и полноценно тренироваться. Ничего не делать – это ужасно для меня. В какое-то время я начал разговаривать с домом и обращался к стенам по именам. Это ужасный вирус, с ним стоит бороться», - цитирует шведского нападающего Sky Sports.