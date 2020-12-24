Михайлович: «Я остался жив, а значит не могу требовать большего от 2020 года»

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24 Декабря 2020, 20:43,
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвёл итоги 2020 года.
«Я не могу требовать большего от этого года. Я остался жив – это главное. Что касается моей команды, то у нас пятнадцать очков. Конечно, мы заслуживаем большего, если обратить внимание на то, как мы играем. У нас всё нормально, несмотря на все трудности», - цитирует Михайловича Football Italia.
После четырнадцати туров «Болонья» Михайловича занимает тринадцатое место в турнирной таблице.
Напомним, что летом 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией, но на данный момент заболевание находится на стадии ремиссии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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