Михайлович: «Я остался жив, а значит не могу требовать большего от 2020 года»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвёл итоги 2020 года.

«Я не могу требовать большего от этого года. Я остался жив – это главное. Что касается моей команды, то у нас пятнадцать очков. Конечно, мы заслуживаем большего, если обратить внимание на то, как мы играем. У нас всё нормально, несмотря на все трудности», - цитирует Михайловича Football Italia.

После четырнадцати туров «Болонья» Михайловича занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

Напомним, что летом 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией, но на данный момент заболевание находится на стадии ремиссии.