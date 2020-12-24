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Буффон получил пиво за пропущенные голы от Месси

24 Декабря 2020, 16:59,

Global Look Press

Компания Budweiser выпустила лимитированную серию пива в честь побития Лионелем Месси рекорда Пеле – аргентинец забил 644 гола в составе одной команды.

На каждой бутылке пива можно увидеть номер гола Месси. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил бутылки с номерами 514 и 515. Итальянский вратарь пропустил от Лионеля дважды в одном матче.

«Budweiser, спасибо за пиво. Я приму его как комплимент. У нас в эти годы были большие битвы. Поздравляю Месси с установлением рекорда по голам за один клуб. Это действительно невероятное достижение», - написал Буффон в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Лионель Месси, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (1)
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0
Juve96
24 Декабря 2020, 17:26

даже пустая бутылка будет стоить не мало

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