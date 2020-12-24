Буффон получил пиво за пропущенные голы от Месси

|
24 Декабря 2020, 16:59,
|
|
Компания Budweiser выпустила лимитированную серию пива в честь побития Лионелем Месси рекорда Пеле – аргентинец забил 644 гола в составе одной команды.
На каждой бутылке пива можно увидеть номер гола Месси. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил бутылки с номерами 514 и 515. Итальянский вратарь пропустил от Лионеля дважды в одном матче.
«Budweiser, спасибо за пиво. Я приму его как комплимент. У нас в эти годы были большие битвы. Поздравляю Месси с установлением рекорда по голам за один клуб. Это действительно невероятное достижение», - написал Буффон в Twitter.
.@budfootball... thanks for the beers. I’ll take it as a compliment. We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Лионель Месси, Джанлуиджи Буффон
даже пустая бутылка будет стоить не мало