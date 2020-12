Буффон получил пиво за пропущенные голы от Месси

Компания Budweiser выпустила лимитированную серию пива в честь побития Лионелем Месси рекорда Пеле – аргентинец забил 644 гола в составе одной команды.

На каждой бутылке пива можно увидеть номер гола Месси. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил бутылки с номерами 514 и 515. Итальянский вратарь пропустил от Лионеля дважды в одном матче.

«Budweiser, спасибо за пиво. Я приму его как комплимент. У нас в эти годы были большие битвы. Поздравляю Месси с установлением рекорда по голам за один клуб. Это действительно невероятное достижение», - написал Буффон в Twitter.

.@budfootball... thanks for the beers. I’ll take it as a compliment. We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B