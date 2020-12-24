Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Призрак»: Миранчук получил худшую оценку за матч «Аталанты»

24 Декабря 2020, 16:26,

Инстаграм Алексея Миранчука

В среду вечером «Аталанта» проводила гостевой матч чемпионата Италии против «Болоньи». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2, российский полузащитник Алексей Миранчук провёл на поле весь второй тайм и ничем не запомнился.

Авторитетная La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку худшую оценку среди футболистов «Аталанты» - 5 баллов.

«Призрак», - таким словом описывается выступление Миранчука в прошедшем матче.

После перехода в «Аталанту» Алексей Миранчук забил два гола в семи матчах. На текущий момент бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола