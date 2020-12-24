«Призрак»: Миранчук получил худшую оценку за матч «Аталанты»

В среду вечером «Аталанта» проводила гостевой матч чемпионата Италии против «Болоньи». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2, российский полузащитник Алексей Миранчук провёл на поле весь второй тайм и ничем не запомнился.

Авторитетная La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку худшую оценку среди футболистов «Аталанты» - 5 баллов.

«Призрак», - таким словом описывается выступление Миранчука в прошедшем матче.

После перехода в «Аталанту» Алексей Миранчук забил два гола в семи матчах. На текущий момент бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.