​Ибрагимович: «В Швеции у меня двое сыновей, а в Милане – 25»

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24 Декабря 2020, 15:26,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своей значимости для партнёров по команде.
«В Швеции у меня двое сыновей. А здесь, в Милане, их двадцать пять, и я им нужен. Это мне сказал Стефано Пиоли, чтобы я остался», - рассказал Ибрагимович в интервью 7Corriere.
В десяти матчах этого сезона Златан Ибрагимович записал на свой счёт одиннадцать голов. Из-за травм шведский нападающий пропустил уже месяц. За этот период опередить 39-летнего Ибрагимовича (10 голов) в таблице бомбардиров Серии А смогли два футболиста - Ромелу Лукаку из «Интера» (11) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (12).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович
Вот так вот!И не кто не орёт Дзюба,Дзюба.Превильной дорогой идёт тоффарищ!
А в яйцах миллионы))))