​Ибрагимович: «В Швеции у меня двое сыновей, а в Милане – 25»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своей значимости для партнёров по команде.

«В Швеции у меня двое сыновей. А здесь, в Милане, их двадцать пять, и я им нужен. Это мне сказал Стефано Пиоли, чтобы я остался», - рассказал Ибрагимович в интервью 7Corriere.

В десяти матчах этого сезона Златан Ибрагимович записал на свой счёт одиннадцать голов. Из-за травм шведский нападающий пропустил уже месяц. За этот период опередить 39-летнего Ибрагимовича (10 голов) в таблице бомбардиров Серии А смогли два футболиста - Ромелу Лукаку из «Интера» (11) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (12).