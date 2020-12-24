​Почеттино пригласит в «ПСЖ» Эриксена

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24 Декабря 2020, 14:51,
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В ближайшее время Маурисио Почеттино должен занять тренерский мостик в «ПСЖ». Авторитетные СМИ пишут о том, что аргентинец будет представлен как главный тренер парижан сразу после того, как будут улажены последние детали его контракта.
В то же время уже появляются слухи по поводу трансферных планов клуба при Почеттино. Tuttomercatoweb пишет о том, что аргентинский специалист пригласит в свою новую команду полузащитника Кристиана Эриксена, которого он прекрасно знает по работе в «Тоттенхэме».
Эриксен получает мало игрового времени в «Интере» и заявил о желании сменить клубную прописку.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021