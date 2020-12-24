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​Почеттино пригласит в «ПСЖ» Эриксена

24 Декабря 2020, 14:51,

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В ближайшее время Маурисио Почеттино должен занять тренерский мостик в «ПСЖ». Авторитетные СМИ пишут о том, что аргентинец будет представлен как главный тренер парижан сразу после того, как будут улажены последние детали его контракта.

В то же время уже появляются слухи по поводу трансферных планов клуба при Почеттино. Tuttomercatoweb пишет о том, что аргентинский специалист пригласит в свою новую команду полузащитника Кристиана Эриксена, которого он прекрасно знает по работе в «Тоттенхэме».

Эриксен получает мало игрового времени в «Интере» и заявил о желании сменить клубную прописку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
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