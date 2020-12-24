Мартинес: «Интеру» по силам выиграть скудетто»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», пообщался с представителями СМИ после победы над «Вероной» (2:1) в рамках 14-го тура Серии А.

«Интер» провел не самый удачный первый тайм. После перерыва мы значительно прибавили, показав стремление к достижению результата.

Я выступаю за «Интер», чтобы выигрывать трофеи. Уверен, что нам по силам завоевать скудетто. Мы демонстрируем характер и продолжаем набирать очки», - цитирует форварда издание Football-Italia.

В нынешнем сезоне Серии А Лаутаро провел 14 матчей, отметившись шестью голами и тремя ассистами.