«Милан» предложит новый контракт Чалханоглу

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о будущем турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2021-го года.

«Клуб ведет переговоры с Чалханоглу о пролонгации сотрудничества. Я уверен, что Хакан хочет остаться в «Милане», поэтому сейчас самое подходящее время для переговоров. Мы хотим сохранить этого футболиста», - приводит слова специалиста издание DAZN.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу сыграл 14 поединков, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

После 14 туров «Милан» является лидером Серии А.