«Милан» предложит новый контракт Чалханоглу

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24 Декабря 2020, 11:31,
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Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о будущем турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2021-го года.
«Клуб ведет переговоры с Чалханоглу о пролонгации сотрудничества. Я уверен, что Хакан хочет остаться в «Милане», поэтому сейчас самое подходящее время для переговоров. Мы хотим сохранить этого футболиста», - приводит слова специалиста издание DAZN.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу сыграл 14 поединков, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.
После 14 туров «Милан» является лидером Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Стефано Пиоли, Хакан Чалханоглу