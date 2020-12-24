Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» предложит новый контракт Чалханоглу

24 Декабря 2020, 11:31,

Global Look Press

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о будущем турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2021-го года.

«Клуб ведет переговоры с Чалханоглу о пролонгации сотрудничества. Я уверен, что Хакан хочет остаться в «Милане», поэтому сейчас самое подходящее время для переговоров. Мы хотим сохранить этого футболиста», - приводит слова специалиста издание DAZN.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Чалханоглу сыграл 14 поединков, отметившись одним голом и шестью результативными передачами.

После 14 туров «Милан» является лидером Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Хакан Чалханоглу
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