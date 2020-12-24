«Аталанта» хочет подписать украинского полузащитника

Хавбек сборной Украины Виктор Коваленко, выступающий на клубном уровне за донецкий «Шахтёр», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Согласно данным журналиста Бруно Андраде, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет «Аталанта». Коваленко уже подписал предварительный трудовой договор с клубом из Бергамо.

Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны лиссабонской «Бенфики».

Коваленко выступает за «Шахтёр» с 2015-го года. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до завершения сезона-2020/2021.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины полузащитник провел восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.