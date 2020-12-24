Конте: «Эриксен правильно поступил, признавшись, что хочет уйти»

Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте высказался о том, что датский хавбек Кристиан Эриксен покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Хочу пожелать ему только успехов. Он правильно поступил, признавшись, что хочет уйти. Мы стараемся принимать решения по взаимному согласию», - приводит слова специалиста издание Сalciomercato.

Эриксен пополнил ряды «нерадзурри» в январе текущего года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А Кристиан провел восемь поединков, не отметившись результативными действиями.