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Конте: «Эриксен правильно поступил, признавшись, что хочет уйти»

24 Декабря 2020, 10:16,

Global Look Press

Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте высказался о том, что датский хавбек Кристиан Эриксен покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Хочу пожелать ему только успехов. Он правильно поступил, признавшись, что хочет уйти. Мы стараемся принимать решения по взаимному согласию», - приводит слова специалиста издание Сalciomercato.

Эриксен пополнил ряды «нерадзурри» в январе текущего года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А Кристиан провел восемь поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте, Кристиан Эриксен
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Комментарии (2)
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0
Juve164
24 Декабря 2020, 11:42

Он поступил правильно, сказав, что решил уйти. А вот ты как поступал, неся всю эту дичь про игрока, который не подходит?..

0
Кар Карыч
24 Декабря 2020, 11:53

А что ты делаешь на ветке Интера? Кажется, ты меня спрашивал по подобному поводу?

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