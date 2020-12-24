Конте: «Эриксен правильно поступил, признавшись, что хочет уйти»

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24 Декабря 2020, 10:16,
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Рулевой миланского «Интера» Антонио Конте высказался о том, что датский хавбек Кристиан Эриксен покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Хочу пожелать ему только успехов. Он правильно поступил, признавшись, что хочет уйти. Мы стараемся принимать решения по взаимному согласию», - приводит слова специалиста издание Сalciomercato.
Эриксен пополнил ряды «нерадзурри» в январе текущего года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.
В нынешнем сезоне Серии А Кристиан провел восемь поединков, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антонио Конте, Кристиан Эриксен
Он поступил правильно, сказав, что решил уйти. А вот ты как поступал, неся всю эту дичь про игрока, который не подходит?..
А что ты делаешь на ветке Интера? Кажется, ты меня спрашивал по подобному поводу?