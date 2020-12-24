Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» повторил личный рекорд по голам за календарный год

24 Декабря 2020, 08:33,

Global Look Press

В рамках 14-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» встречался с «Вероной». Подопечные Антонио Конте одержали победу со счетом 2:1.

Согласно информации в «Твиттере» OptaPaolo, «нерадзурри» повторили свой рекорд по забитым мячам за календарный год. В 2020-м году миланская команда оформила 108 голов. Столько же голов коллектив забивал в 1961 и 2001 годах.

По итогам 14 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» всего на один балл.

Следующий матч миланский гранд проведет против «Кротоне» третьего января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан
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