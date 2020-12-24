Конте: «Мы продемонстрировали, что хотели победить любой ценой»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил команду за победу над «Вероной» (2:1) и призвал игроков не расслабляться.

- Мы обыграли сильного соперника, комплименты Ивану Джуричу за его работу. Мы продемонстрировали, что хотели победить любой ценой, - заявил Конте Sky Sport. - Нам нужно биться за каждую победу. Было важно выйти на первое место. Нужно продолжать в том же духе, но сезон непростой и еще сложнее, чем прошлый. Очки можно потерять в игре с любым соперником. Нужно сохранять концентрацию все время.

«Интер» на два очка опережает «Милан», который лидировал на протяжении большей части стартового отрезка.