«Интер» обыграл неуступчивую «Верону» и стал лидером Серии А

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23 Декабря 2020, 22:29,
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В 14-м туре Серии А «Интер» гостил у «грозы авторитетов» «Вероны», которая в этом сезоне отбирала очки почти у всех топ-команд.
Протокол игры
|Верона
|1:2
|Интер Милан
|52' Мартинес Лаутаро (0:1)
|(1:1) Илич Иван 63'
|69' Шкриньяр Милан (1:2)
Сильвестри Марко • Давидович Павел 29' 31' ( Ловато Маттео ( 31' • Гюнтер Корай 59') • Маньяни Джанджакомо • 79'Чеккерини Федерико • Фараони Марко • Тамез Адриен • Велозу Мигель • Димарко Федерико • 64'Колли Эбрима 53' ( Лазович Дарко ( 53') • Цаканьи Маттиа 45' 53' ( Рюэгг Кевин ( 53') • Сальседо Эдди 46' ( Илич Иван ( 46')
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Четин Мерт • Йебоа Филип • Пандур Ивор • Данци Андреа
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • 83'Хакими Ашраф • Брозович Марсело • 45'Барелла Николо • Янг Эшли • Перишич Иван 70' ( Видаль Артуро ( 70') • Мартинес Лаутаро 87' ( Гальярдини Роберто ( 87') • Лукаку Ромелу
Запасные: Сенси Стефано • Паделли Даниэле • Дармиан Маттео • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
23 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Миланцы выглядели лучше и в итоге победили. На 52-й минуте Ашраф Хакими навесил с правого фланга на Лаутаро Мартинеса, который ударом в касание открыл счет. На экваторе второго тайма начудил голкипер «Интера» Самир Ханданович, который выпустил мяч на ногу Ивана Илича. Вскоре миланцы забили снова, Милан Шкриньяр здорово сыграл головой после флангового навеса.
«Интер» продлил победную серию и стал единоличным лидером Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Верона
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