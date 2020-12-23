«Интер» обыграл неуступчивую «Верону» и стал лидером Серии А

В 14-м туре Серии А «Интер» гостил у «грозы авторитетов» «Вероны», которая в этом сезоне отбирала очки почти у всех топ-команд.

Миланцы выглядели лучше и в итоге победили. На 52-й минуте Ашраф Хакими навесил с правого фланга на Лаутаро Мартинеса, который ударом в касание открыл счет. На экваторе второго тайма начудил голкипер «Интера» Самир Ханданович, который выпустил мяч на ногу Ивана Илича. Вскоре миланцы забили снова, Милан Шкриньяр здорово сыграл головой после флангового навеса.

«Интер» продлил победную серию и стал единоличным лидером Серии А.