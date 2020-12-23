Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Болоньей»

23 Декабря 2020, 22:19,

Instagram

В 22:45 по Москве «Аталанта» проведёт матч 14-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но оказался в запасе.

Напомним, что россиянин переехал в Бергамо, будучи травмированным, после чего ещё и переболел коронавирусом. В итоге Миранчук выходил на поле только  в шести матчах. Несмотря на небольшое количество игровых минут, Алексей успел забить по голу в Лиге чемпионов и Серии А. Полузащитнику дали сыграть суммарно 15 минут в двух матча главного еврокубка и 65 - в четырех поединках чемпионата Италии. Миранчук выходил в последних играх бергамасков - против «Ювентуса» (1:1) на 19 минут и против «Ромы» (4:1) - на 9 минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола