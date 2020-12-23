Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Болоньей»

В 22:45 по Москве «Аталанта» проведёт матч 14-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но оказался в запасе.

Напомним, что россиянин переехал в Бергамо, будучи травмированным, после чего ещё и переболел коронавирусом. В итоге Миранчук выходил на поле только в шести матчах. Несмотря на небольшое количество игровых минут, Алексей успел забить по голу в Лиге чемпионов и Серии А. Полузащитнику дали сыграть суммарно 15 минут в двух матча главного еврокубка и 65 - в четырех поединках чемпионата Италии. Миранчук выходил в последних играх бергамасков - против «Ювентуса» (1:1) на 19 минут и против «Ромы» (4:1) - на 9 минут.