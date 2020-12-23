Маротта заявил об грядущем уходе Эриксена

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что матч против «Кальяри» может быть последней игрой Кристиана Эриксена.

«Вы знаете игроков, которые имеют значение в списке трансферов, они сами хотят играть больше, и мы стараемся им угодить, отсюда начинаем, а потом приходится их заменять. Среди них Эриксен? Я бы сказал, да» - заявил он, сообщает Gazzetta dello Sport. «У него были трудности с попаданием в состав, он не функционирует, это объективный факт. Правильно дать ему шанс иметь больше возможностей в другом месте».

Кристиан Эриксен в этом сезоне не являлся игроком стартового состава. Во всех турнирах он провёл за «Интер» 15 игр и отметился одним голом, в основном появляясь на поле со скамейки.