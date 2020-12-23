Эриксен не сыграет с «Вероной», он улетел в Данию

Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен не сыграет с «Вероной».

Как сообщает Sky Sports, футболист отправился в Данию, где его жена должна вот-вот родить ребёнка.

Матч между «Вероной» и «Интером» состоится сегодня, 23 декабря, в 20:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что Эриксен не получает игровую практику в миланском клубе. За весь сезон 28-летний полузащитник сыграл лишь двенадцать матчей за «Интер» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

В СМИ неоднократно появлялись слухи, что датчанин может покинуть «Интер» в зимнее трансферное окно, интерес к Эриксену проявляют многие европейские клубы.