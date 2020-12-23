Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло: «После Нового года мы станем лучше»

23 Декабря 2020, 18:47,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что команда будет выглядеть лучше после Нового года.

«Я пытаюсь донести свои идеи. Футболисты их понимают, мы продолжаем придерживаться плана, который был разработан ещё в сентябре. Мы улучшим игру, когда вновь вернёмся к тренировкам.

У нас конкурентоспособная команда. У всех бывают плохие дни, но мы очень сильны и понимаем, что должны продолжать работать и двигаться вперёд», - цитирует Пирло Football Italia.

После тринадцати туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем активе двадцать четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Декабря 2020, 18:59

Лучше закури, Андреа....

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