Пирло: «После Нового года мы станем лучше»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что команда будет выглядеть лучше после Нового года.

«Я пытаюсь донести свои идеи. Футболисты их понимают, мы продолжаем придерживаться плана, который был разработан ещё в сентябре. Мы улучшим игру, когда вновь вернёмся к тренировкам.

У нас конкурентоспособная команда. У всех бывают плохие дни, но мы очень сильны и понимаем, что должны продолжать работать и двигаться вперёд», - цитирует Пирло Football Italia.

После тринадцати туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем активе двадцать четыре зачетных балла.