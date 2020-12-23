Пирло: «После Нового года мы станем лучше»

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23 Декабря 2020, 18:47,
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что команда будет выглядеть лучше после Нового года.
«Я пытаюсь донести свои идеи. Футболисты их понимают, мы продолжаем придерживаться плана, который был разработан ещё в сентябре. Мы улучшим игру, когда вновь вернёмся к тренировкам.
У нас конкурентоспособная команда. У всех бывают плохие дни, но мы очень сильны и понимаем, что должны продолжать работать и двигаться вперёд», - цитирует Пирло Football Italia.
После тринадцати туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем активе двадцать четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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