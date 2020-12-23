Продление контракта с Бастони – приоритетная задача для «Интера» на ближайшее время

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23 Декабря 2020, 15:44,
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«Интер» работает над продлением контракта с защитником Алессандро Бастони.
Как сообщает Calciomercato.com, заключение нового соглашения с Бастони – приоритетная задача для миланского клуба. «Интер» планирует предложить защитнику контракт, который будет рассчитан на пять лет. Руководство «нерадзурри» не собирается спешить, потому что действующее соглашение Бастони рассчитано до 2023 года, а сам футболист счастлив в клубе.
Интерес к Алессандро проявляют несколько европейских клубов, но «Интер» не собирается расставаться с молодым защитником.
В нынешнем сезоне 21-летний итальянец сыграл шестнадцать матчей за «Интер» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Алессандро Бастони