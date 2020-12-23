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Пирло: «Ювентус» готов сыграть матч с «Наполи»

23 Декабря 2020, 10:55,

Global Look Press

Рулевой туринского «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на решение Олимпийского комитета Италии отменить техническое поражение «Наполи» в несостоявшемся поединке четвертого тура Серии.

«Ювентус» готов сыграть этот матч. Никаких проблем. Не буду рассуждать на тему того, насколько это решение было правильным, однако это не выглядело честным по отношению к другим клубам, игравшим в более тяжелых ситуациях», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Напомним, что неаполитанский коллектив не явился на поединок со «старой синьорой», сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Наполи, Андреа Пирло
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