Пирло: «Ювентус» готов сыграть матч с «Наполи»

Рулевой туринского «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на решение Олимпийского комитета Италии отменить техническое поражение «Наполи» в несостоявшемся поединке четвертого тура Серии.

«Ювентус» готов сыграть этот матч. Никаких проблем. Не буду рассуждать на тему того, насколько это решение было правильным, однако это не выглядело честным по отношению к другим клубам, игравшим в более тяжелых ситуациях», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Напомним, что неаполитанский коллектив не явился на поединок со «старой синьорой», сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за вспышки коронавирусной инфекции.