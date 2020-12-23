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«Аталанта» купила защитника «Генка»

23 Декабря 2020, 00:21,


Ещё до официального открытия зимнего трансферного окна «Аталанта» объявила о переходе защитника «Генка» Йоакима Мехле. 23-летний футболист будет стоить итальянцам около 10 миллионов евро. Мехле провел 16 матчей за бельгийский клуб в текущем сезоне, забил один гол и четырежды ассистировал одноклубникам. Его родная позиция «правый защитник», предполагается, что датчанин будет закрывать всю бровку при схеме бергамасков 3-4-2-1.

Йоаким Мехле сыграл в шести матчах за национальную сборную Дании и забил один гол. Предполагается, что его контракт с «Аталантой» подписан на пять лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Генк, Йоаким Мехле
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