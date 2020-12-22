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Де Лаурентис: «Ожидаю, что сегодня будет принято справедливое решение по матчу с «Ювентусом»

22 Декабря 2020, 18:57,

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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис надеется, что Национальный комитет изменит свое решение по матчу с «Ювентусом». Напомним, что неаполитанскому клубу было присуждено техническое поражение и снято одно очко за неявку на матч.

«Я ожидаю, что будет принято справедливое решение, а несправедливое будет отменено. Мы всегда относились ко всем с уважением», - цитирует Де Лаурентиса CONI.

Олимпийский комитет ответит на апелляцию «Наполи» сегодня.

После тринадцати туров «Наполи» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аурелио Де Лаурентис
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