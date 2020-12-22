Де Лаурентис: «Ожидаю, что сегодня будет принято справедливое решение по матчу с «Ювентусом»

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22 Декабря 2020, 18:57,
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис надеется, что Национальный комитет изменит свое решение по матчу с «Ювентусом». Напомним, что неаполитанскому клубу было присуждено техническое поражение и снято одно очко за неявку на матч.
«Я ожидаю, что будет принято справедливое решение, а несправедливое будет отменено. Мы всегда относились ко всем с уважением», - цитирует Де Лаурентиса CONI.
Олимпийский комитет ответит на апелляцию «Наполи» сегодня.
После тринадцати туров «Наполи» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на восемь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Аурелио Де Лаурентис