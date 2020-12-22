Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Лион» не получал предложений по Депаю

22 Декабря 2020, 18:24,

Instagram

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, голландец не планирует продлевать свой контракт. На данный момент «Лион» не получал предложений от других клубов. За ситуацией наблюдает «Ювентус», который хотел бы заполучить игрока бесплатно. Отмечается, что французы попытаются заработать на продаже Депая зимой. Наибольший интерес к Мемфису проявляет «Барселона», но «каталонцы» на данный момент испытывают проблемы с финансами.

Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до конца нынешнего сезона, он выступает за французский клуб с 2017 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ювентус, Лион, Мемфис Депай, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Левандовски – лучший футболист 2020 года
Левандовски – лучший футболист 2020 года


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола