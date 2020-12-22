«Лион» не получал предложений по Депаю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, голландец не планирует продлевать свой контракт. На данный момент «Лион» не получал предложений от других клубов. За ситуацией наблюдает «Ювентус», который хотел бы заполучить игрока бесплатно. Отмечается, что французы попытаются заработать на продаже Депая зимой. Наибольший интерес к Мемфису проявляет «Барселона», но «каталонцы» на данный момент испытывают проблемы с финансами.

Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до конца нынешнего сезона, он выступает за французский клуб с 2017 года.