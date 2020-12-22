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Гасперини: «С восстановлением таких игроков, как Миранчук, у нас появляется гораздо больше вариантов в атаке»

22 Декабря 2020, 17:48,

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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об атакующей линии своей команды.

«Было время, когда у нас отсутствовали Малиновский, Иличич и Пашалич. Сейчас все они восстановились. Готов сыграть и Миранчук. С выздоровлением таких игроков у нас появляется гораздо больше разных вариантов. Я всегда пытался строить атакующие команды», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Аталанта» набрала двадцать одно очко в двенадцати турах и занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе матч в запасе.

Завтра, 23 декабря, «Аталанта» в гостях сыграет с «Болоньей».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
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