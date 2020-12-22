Конте: «Я рад за Пиоли»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о планах на зимнее трансферное окно.

«Мы обсудим этот момент с клубом, некоторые решения были приняты ещё в самом начале сезона.

Борьба за чемпионство? «Милан» сейчас лидирует, у них всё прекрасно. Я рад за Пиоли. Мы будем продолжать работать, чтобы занять первое место по итогам сезона. Мы выложимся на полную», - цитирует Конте Football Italia.

После тринадцати туров «Интер» Конте занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Милана» на один зачетный балл.

Ближайший матч «Интер» проведёт завтра, 23 декабря, соперником миланского клуба станет «Верона».