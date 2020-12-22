Конте: «Я рад за Пиоли»

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22 Декабря 2020, 16:46,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о планах на зимнее трансферное окно.
«Мы обсудим этот момент с клубом, некоторые решения были приняты ещё в самом начале сезона.
Борьба за чемпионство? «Милан» сейчас лидирует, у них всё прекрасно. Я рад за Пиоли. Мы будем продолжать работать, чтобы занять первое место по итогам сезона. Мы выложимся на полную», - цитирует Конте Football Italia.
После тринадцати туров «Интер» Конте занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Милана» на один зачетный балл.
Ближайший матч «Интер» проведёт завтра, 23 декабря, соперником миланского клуба станет «Верона».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Стефано Пиоли