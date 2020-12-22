«Наполи» не договорился с Гаттузо о новом контракте

«Наполи» ведет переговоры с главным тренером Дженнаро Гаттузо о пролонгации сотрудничества. Как сообщает издание Il Mattino, стороны пока не могут согласовать условия нового контракта.

Источник отмечает, что клуб может отложить переговоры на некоторое время. Неаполитанцы предлагали Гаттузо продлить трудовое соглашение на два года.

42-летний специалист занял пост главного тренера неаполитанского коллектива 11-го декабря 2019-го года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Наполи» набрал 23 очка после 13 туров. Команда располагается на пятом месте в таблице, отставая от лидирующего «Милана» на восемь баллов.