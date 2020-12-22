Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гравина рассказал, когда болельщики могут вернуться на матчи Серии А

22 Декабря 2020, 10:59,

Depositphotos

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина ответил на вопрос о том, когда болельщики смогут вернуться на стадионы.

«Нынешний розыгрыш Серии А достаточно захватывающий, борьба очень серьезная. Однако болельщики - главные лица футбола, но сейчас их нет на трибунах. Без зрителей нет цельной картины матча. Пока не могу назвать точные сроки возвращения зрителей на стадионы. Надеюсь, это произойдет в январе», - передает слова руководителя Radio Rai.

После 13 туров Серии А лидирует «Милан», набравший 31 очко. Вторым идет «Интер» с 30 баллами. Туринский «Ювентус» (27) располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Габриэле Гравина
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Комментарии (2)
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0
Марченко Максим
22 Декабря 2020, 11:14

Надежды президента поспешные ,хотя бы к весне вернули некое кол-во зрителей ,с той обстановкой ,что ща сложилась с британами ,ой не знаю не знаю...

1
ILLNAT
22 Декабря 2020, 11:09

Слишком смелое утверждение насчет января.Вирус смутировал,похоже опять все с начала...

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