Президент «Сампдории» в восторге от нынешней Серии А

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рад возрождению интриги в чемпионате Италии и надеется, что вторая часть сезона пройдет с болельщиками на трибунах

- Мы все счастливы победам и расстраиваемся после поражений. Это действительно непросто, это война, - заявил Ферреро TMW Radio. - Лига становится все более восхитительной, в ней нет того «Ювентуса», который мы привыкли видеть. У «Милана» хорошая команда, «Интер» должен что-то выиграть. Ниже есть симпатичный «Беневенто» и очень организованный «Кротоне».

- Хочу, чтобы футбол приносил радость. Прошу правительство как можно скорее вернуть болельщиков на трибуны, - добавил Ферреро.

«Сампдория» занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии.