Президент «Сампдории» в восторге от нынешней Серии А

|
21 Декабря 2020, 22:11,
|
|
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рад возрождению интриги в чемпионате Италии и надеется, что вторая часть сезона пройдет с болельщиками на трибунах
- Мы все счастливы победам и расстраиваемся после поражений. Это действительно непросто, это война, - заявил Ферреро TMW Radio. - Лига становится все более восхитительной, в ней нет того «Ювентуса», который мы привыкли видеть. У «Милана» хорошая команда, «Интер» должен что-то выиграть. Ниже есть симпатичный «Беневенто» и очень организованный «Кротоне».
- Хочу, чтобы футбол приносил радость. Прошу правительство как можно скорее вернуть болельщиков на трибуны, - добавил Ферреро.
«Сампдория» занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сампдория, Массимо Ферреро
не волнуйся Массимо, старый добрый Ювентус последних лет скоро вернётся, туров через пять всё будет как надо.