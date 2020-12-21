Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Президент «Сампдории» в восторге от нынешней Серии А

21 Декабря 2020, 22:11,


Президент «Сампдории» Массимо Ферреро рад возрождению интриги в чемпионате Италии и надеется, что вторая часть сезона пройдет с болельщиками на трибунах

- Мы все счастливы победам и расстраиваемся после поражений. Это действительно непросто, это война, - заявил Ферреро TMW Radio. - Лига становится все более восхитительной, в ней нет того «Ювентуса», который мы привыкли видеть. У «Милана» хорошая команда, «Интер» должен что-то выиграть. Ниже есть симпатичный «Беневенто» и очень организованный «Кротоне».

- Хочу, чтобы футбол приносил радость. Прошу правительство как можно скорее вернуть болельщиков на трибуны, - добавил Ферреро.

«Сампдория» занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сампдория, Массимо Ферреро
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Комментарии (1)
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Tavadi
21 Декабря 2020, 22:27

не волнуйся Массимо, старый добрый Ювентус последних лет скоро вернётся, туров через пять всё будет как надо.

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