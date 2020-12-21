Инсинье – об удалении в матче с «Интером»: «Это непозволительно для капитана»

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал удаление в матче с «Интером» (0:1).

«Я очень плохо чувствовал себя после игры в Милане. В первую очередь из-за того, что я оставил команду в меньшинстве. Это непозволительно для капитана. Я хотел бы извиниться. Во вчерашнем матче с «Лацио» (0:2) у тренера было мало вариантов для усиления атаки из-за обилия травм. Но нужно двигаться вперёд и не зацикливаться не неудачах.

Нам нужно собраться и победить в следующем матче», - цитирует Инсинье Football Italia.

После тринадцати туров «Наполи» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на восемь очков.