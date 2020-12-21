Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Спортивный директор «Интера»: «Наингголан уйдёт, если нам поступит хорошее предложение»

21 Декабря 2020, 15:35,

Global Look Press

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о будущем полузащитника Раджи Наингголана.

«Мы уже поговорили с Раджой. Мы лишь совсем недавно поняли, что хочет он хочет. Это нормально, что он недоволен количеством игровой практики. Но вы должны понимать, что «Интер» не собирается никому никого отдавать просто так. Наингголан уйдёт только в том случае, если нам поступить хорошее предложение», - цитирует Аузилио Il Corriere dello Sport.

32-летний бельгийский полузащитник принял участие в пяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Раджи с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Раджа Наингголан, Пьеро Аузилио, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
​«Жёлтые дьяволы» не должны помешать лучшей команде СНГ: «Шахтёр» обязан пройти «Маккаби»
​«Жёлтые дьяволы» не должны помешать лучшей команде СНГ: «Шахтёр» обязан пройти «Маккаби»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола