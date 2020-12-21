Спортивный директор «Интера»: «Наингголан уйдёт, если нам поступит хорошее предложение»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о будущем полузащитника Раджи Наингголана.

«Мы уже поговорили с Раджой. Мы лишь совсем недавно поняли, что хочет он хочет. Это нормально, что он недоволен количеством игровой практики. Но вы должны понимать, что «Интер» не собирается никому никого отдавать просто так. Наингголан уйдёт только в том случае, если нам поступить хорошее предложение», - цитирует Аузилио Il Corriere dello Sport.

32-летний бельгийский полузащитник принял участие в пяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Раджи с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.