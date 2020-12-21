«Дженоа» объявил об отставке главного тренера

Руководство «Дженоа» приняло решение об отставке Роландо Марана с поста главного тренера команды. Об этом рапортует пресс-служба генуэзского клуба.

«Благодарим Роландо Марана и его помощников за работу», - гласит сообщение на официальном сайте итальянского клуба.

57-летний наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. «Дженоа» набрал всего семь очков после 13 туров и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре генуэзский коллектив встретится со «Специей» на выезде. Матч состоится в среду, 23-го декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.