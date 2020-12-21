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«Дженоа» объявил об отставке главного тренера

21 Декабря 2020, 13:05,

Global Look Press

Руководство «Дженоа» приняло решение об отставке Роландо Марана с поста главного тренера команды. Об этом рапортует пресс-служба генуэзского клуба.

«Благодарим Роландо Марана и его помощников за работу», - гласит сообщение на официальном сайте итальянского клуба.

57-летний наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. «Дженоа» набрал всего семь очков после 13 туров и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре генуэзский коллектив встретится со «Специей» на выезде. Матч состоится в среду, 23-го декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Роландо Маран
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
21 Декабря 2020, 13:18

ну что тут сказать.....Из года в год, из чемпа в чемп, какие-то команды занимают первые места, а какие-то последние, в этот раз Дженоа....

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