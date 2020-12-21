Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» назвала сумму, за какую продаст Гомеса

21 Декабря 2020, 12:55,

Global Look Press

Атакующий полузащитник Алехандро Гомес близок к уходу из «Аталанты» из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, руководство клуба из Бергамо готово продать одного из лидеров команды в зимнее трансферное окно. Бергамаски планируют выручить с продажи 32-летнего аргентинского футболиста десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алехандро провел десять поединков, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Ранее стало известно, что заменить Гомеса в «Аталанте» может полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Трансферы футбола - зима 2021, Алехандро Гомес
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