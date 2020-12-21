Агент Йовича проведёт переговоры с «Миланом»

Форвард Лука Йович близок к уходу из мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно, об этом сообщают итальянские СМИ. Новым местом работы сербского нападающего может стать «Милан».

Агент футболиста Фали Рамадани уже сегодня, 21-го декабря, проведет переговоры с представителями миланского гранда. Йович хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики.

22-летний форвард принял участие в пяти поединках «королевского» клуба в сезоне-2020/2021, однако результативными действиями не отметился.

Действующее трудовое соглашение Йовича с «галактикос» рассчитано до середины 2025-го года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.