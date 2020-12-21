Агент Йовича проведёт переговоры с «Миланом»

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21 Декабря 2020, 10:32,
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Форвард Лука Йович близок к уходу из мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно, об этом сообщают итальянские СМИ. Новым местом работы сербского нападающего может стать «Милан».
Агент футболиста Фали Рамадани уже сегодня, 21-го декабря, проведет переговоры с представителями миланского гранда. Йович хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики.
22-летний форвард принял участие в пяти поединках «королевского» клуба в сезоне-2020/2021, однако результативными действиями не отметился.
Действующее трудовое соглашение Йовича с «галактикос» рассчитано до середины 2025-го года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
ну и пускай уходит, он в Реале не прижился, не играет совсем, а когда играет....лучше б и не играл, абсолютно не вписался в команду......И даже совершенно непонятно, что в нем такого разглядели скауты РМ? супертехника, скорость, взаимопонимание? ничего, средненький игрок, таких много